Газзаев ответил, когда Россия вернётся на международную арену

Экс-рулевой московского ЦСКА Валерий Газзаев высказался по поводу возможного возвращения российского футбола на международную арену.

«Чеферин настроен на то, чтобы российский футбол вернулся к международным соревнованиям. Уверен, что рано или поздно российский футбол вернётся на международную арену», - передает слова Газзаева «Чемпионат».

Напомним, что ФИФА и УЕФА совместным решением отстранили российские сборные и клубы от участия в турнирах под своей эгидой. В связи с этим национальная команда может проводить только товарищеские матчи. В ближайшем спарринге подопечные Валерия Карпина сыграют против Сербии.