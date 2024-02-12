Сёмин назвал лучший трансфер за всю историю «Локомотива»

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин назвал полузащитника Дмитрия Лоськова лучшим трансфером в истории «железнодорожников».

«Приход Лоськова в «Локомотив» - лучший трансфер за всю историю клуба. Он игрок, который своим талантом изменил структуру и игровую модель команды. Он всегда работал на команду», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, что Лоськов выступал за «Локомотив» с 1997 по 2007 год, а также с 2010 по 2013 год. Вместе со столичным коллективом Дмитрий два раза становился чемпионом России.

«Локомотив» обратился к Лоськову