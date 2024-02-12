Губерниев: «Пусть Джикия играет хотя бы за «Барселону»

Популярный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался относительно ситуации защитника Георгия Джикии в московском «Спартаке».

«Если Джикия не будет играть за «Спартак», пусть играет хотя бы за «Барселону». У него же наверняка предложений много. Поэтому увидим его на «Камп Ноу», в составе новой команды», - передает слова комментатора «Советский спорт».

Напомним, что в нынешнем сезоне Джикия лишился места в стартовом составе московского коллектива. Защитник принял участие всего в девяти матчах во всех турнирах. Срок действующего контракта между сторонам истекает летом 2024 года.