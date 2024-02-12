Кержаков ответил, почему ему не удаётся закрепиться в одном клубе

Известный в прошлом российский нападающий Александр Кержаков, ныне работающий футбольным тренером, высказался о своем коротком времени пребывания на посту главного тренера команд.

«Только руководство решает, останешься ты работать или нет. Мое дело - ответственно и честно выполнять свою работу, а дальше все зависит от руководства. Я всегда отдаю себя работе полностью», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что последним местом работы 41-летнего наставника был сербский «Спартак». Кроме того, Александр поработал в «Кармиотиссе», «Пари НН», «Томи» и юношеской сборной России.