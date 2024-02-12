Кержаков: «Не считаю, что у меня не получилось в «Спартаке»

Экс-наставник «Спартака» (Суботица) Александр Кержаков в беседе с журналистом высказался о своей отставке из сербского клуба.

«Я не считаю, что у меня не получилось в «Спартаке». Считаю, что мы проделали хорошую работу. Прогресс относительно прошлого сезона был очевиден. Но так решило руководство», - передает слова российского специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 41-летний тренер был уволен из сербского «Спартака» в конце осени прошлого года. Также Александр работал с «Кармиотиссой», «Пари НН», «Томью» и юношеской сборной России.

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