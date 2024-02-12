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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газзаев оценил амбиции ЦСКА в РПЛ

12 Февраля 2024 • 12:39 Комментировать

Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился мыслями относительно амбиций подопечных Владимира Федотова в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Если ЦСКА ставит задачу бороться за чемпионство, не думаю, что они проводят хорошую трансферную политику. Если нет задачи бороться за первое место, то нынешнего состава достаточно, чтобы бороться за 4-5 места», - рассказал эксперт в интервью «Чемпионату».

После 18 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 28 баллов и занимает восьмое место в турнирной таблице. Московская команда отстает от лидирующего «Краснодара» на десять очков.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Валерий Газзаев
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