Газзаев оценил амбиции ЦСКА в РПЛ

Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился мыслями относительно амбиций подопечных Владимира Федотова в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Если ЦСКА ставит задачу бороться за чемпионство, не думаю, что они проводят хорошую трансферную политику. Если нет задачи бороться за первое место, то нынешнего состава достаточно, чтобы бороться за 4-5 места», - рассказал эксперт в интервью «Чемпионату».

После 18 туров Российской премьер-лиги ЦСКА набрал 28 баллов и занимает восьмое место в турнирной таблице. Московская команда отстает от лидирующего «Краснодара» на десять очков.