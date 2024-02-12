Александр Кержаков ведёт переговоры с зарубежным клубом

Бывший нападающий сборной России и петербургского «Зенита», а ныне футбольный тренер Александр Кержаков рассказал о переговорах с европейскими клубами.

«Сейчас нахожусь в стадии переговоров. Зарубежный клуб или российский? Из России у меня нет и не было предложений», - приводит слова Александра «Спорт-Экспресс».

Напомним, что последним местом работы Кержакова был сербский «Спартак». Российский специалист покинул команду в ноябре прошлого года. Ранее Александр также поработал с «Кармиотиссой», «Пари НН», «Томью» и юношеской сборной России.