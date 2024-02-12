Олич назвал лучшего хорвата в истории РПЛ

Экс-футболист и тренер московского ЦСКА Ивица Олич назвал лучшего, по его мнению, хорватского игрока в истории Российской премьер-лиги.

«Надо вспомнить, у кого был больший успех. В футболе важно не только как играл, но и что выиграл. Не знаю, есть ли кто-то, кто выиграл медалей больше, чем я. Поэтому выберу себя», - передает слова Ивицы Metaratings.ru.

Олич выступал за «армейский» коллектив с 2003 по 2006 год. В составе московского коллектива хорват три раза становился чемпионом России, дважды выигрывал кубок страны и брал кубок УЕФА. В настоящий момент он работает в тренерском штабе сборной Хорватии.