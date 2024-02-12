В «Оренбурге» не допускают, что Вера может объявить бойкот из-за «Локомотива»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о полузащитнике команды Лукасе Вере, которого сватали в московский «Локомотив».

«В переговорах с «Локомотивом» нет ничего нового. Вера - профессиональный человек, работает с командой и не бойкотирует тренировки из-за возможного перехода. Мы не допускаем, что такое может быть», - передает слова руководителя Sport24.

Напомним, что аргентинский футболист пополнил ряды «Оренбурга» летом 2022 года. В первой половине нынешнего сезона Лукас провел 18 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами.