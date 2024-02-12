Парфёнов рассказал, что думает о трансфере Угальде в «Спартак»

Экс-футболист, а ныне тренер Дмитрий Парфёнов высказался относительно трансфера нападающего Манфреда Угальде в московский «Спартак». Сумма сделки составила порядка 15 миллионов евро.

«Не знаю, насколько рационально приобретение Угальде. Наверняка эти € 15 млн не последние деньги клуба и его владельцев. Но если Угальде классный футболист, то это хорошая покупка», - рассказал Парфёнов в интервью «Чемпионату».

Угальде перебрался в стан «красно-белых» из нидерландского «Твенте». В первой половине текущего сезона Манфред провел 25 поединков во всех турнирах, отметившись девятью забитыми мячами и семью ассистами.