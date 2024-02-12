Президент «Ростова» против перехода в Азию: «Российский футбол – это Европа»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался на тему возможного перехода России из УЕФА в АФК.

«Скорее всего, российский футбол - Европа, конечно же. Решать нужно РФС, переходить в Азиатскую конфедерацию или нет. Мое личное мнение: нам нужно оставаться в Европе», - передает слова руководителя «РБ Спорт».

Напомним, что в декабре прошлого года исполком РФС принял решение отказаться от идеи перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.

Российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах совместным решением ФИФА и УЕФА. В связи с этим национальная команда может проводить только товарищеские игры.