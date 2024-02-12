Галактионов рассказал о задаче «Локомотива»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о задаче своей команды в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«В «Локомотиве» мы смотрим наверх, нам все по силам. Объединить команду вокруг этой идеи - наша задача. Мы хотим оставить след, а не наследить. У нас есть понимание, как добиваться результата», - передает слова специалиста Sport24.

После 18 туров чемпионата России «железнодорожники» набрали 31 очко и занимают четвертое место в турнирной таблице. Столичный коллектив отстает от лидирующего «Краснодара» на семь баллов. В первом матче после зимнего перерыва «Локо» на выезде сыграет с «Динамо».