«Краснодар» из-за погоды не смог провести утреннюю тренировку в Абу-Даби

Утренняя тренировка «Краснодара» на зимнем учебно-тренировочном сборе в Абу-Даби была отменена из-за неожиданного сильного дождя минувшей ночью.

Как сообщает пресс-служба клуба в телеграм-канале, занятие пройдет в вечернее время.

«Краснодар» ушёл на зимнюю паузу, лидируя в турнирной таблице чемпионата России. В активе «быков» 38 очков. Следом за ними идёт «Зенит», у которого 36 набранных баллов.

Свой первый матч после зимней паузы подопечные Владимира Ивича проведут на своем поле против казанского «Рубина». Матч состоится 2 марта и начнется в 16:30 по московскому времени.