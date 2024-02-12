Галактионов ответил, может ли Джикия перейти в «Локомотив»

Наставник московского «Локомотива» Михаил Галактионов поделился мнением о возможном трансфере защитника «Спартака» Георгия Джикии.

«Как мы можем обсуждать игрока с действующим контрактом, который принадлежит другому клубу? Говорить о его качестве и перспективах в нашем клубе некорректно», - передает слова главного тренера «железнодорожников» Sport24.

Джикия в нынешнем сезоне является запасным в «Спартаке». Защитник провел всего девять матчей без результативных действий. Срок действующего трудового соглашения Георгия с «красно-белыми» рассчитан до окончания нынешнего сезона.