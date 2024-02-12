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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-игрок «Спартака» высказал мнение о конфликте Абаскаля и Джикии

12 Февраля 2024 • 10:54 Комментировать

Экс-защитник московского «Спартака» Дмитрий Парфёнов поделился мнением о конфликте между главным тренером команды Гильермо Абаскалем и защитником Георгием Джикией.

«Конфликт нужно решать изнутри. Плохо, что выносится в медиа. Хочу, чтобы команда «Спартак» ассоциировалась с хорошими результатами, а не с конфликтами и скандалами», - передает слова Парфёнова «Чемпионат».

Джикия потерял место в стартовом составе «народной команды». Защитник провел в нынешнем сезоне всего девять матчей. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает грядущим летом.

По итогам 18 туров чемпионата России «Спартак» занимает пятое место в таблице.

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Спартак Москва Дмитрий Парфёнов Георгий Джикия Гильермо Абаскаль ещё теги
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Экс-игрок «Спартака» высказал мнение о конфликте Абаскаля и Джикии
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