Экс-игрок «Спартака» высказал мнение о конфликте Абаскаля и Джикии

Экс-защитник московского «Спартака» Дмитрий Парфёнов поделился мнением о конфликте между главным тренером команды Гильермо Абаскалем и защитником Георгием Джикией.

«Конфликт нужно решать изнутри. Плохо, что выносится в медиа. Хочу, чтобы команда «Спартак» ассоциировалась с хорошими результатами, а не с конфликтами и скандалами», - передает слова Парфёнова «Чемпионат».

Джикия потерял место в стартовом составе «народной команды». Защитник провел в нынешнем сезоне всего девять матчей. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает грядущим летом.

По итогам 18 туров чемпионата России «Спартак» занимает пятое место в таблице.