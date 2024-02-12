В костромском «Спартаке» нет места для Глушакова

Елена Трошкина, заместитель гендиректора по вопросам PR и отношениям с болельщиками костромского «Спартака», поведала о том, возможно ли возвращение полузащитника Дениса Глушакова в команду.

«Мы рассчитали уже количество мест в заявке, пока нас устраивает наша комплектация. Поэтому вряд ли разговоры о возвращении Дениса внутри клуба велись», - рассказала Трошкина в интервью «Чемпионату».

Около месяца назад Глушаков покинул «Спартак» и отправился с «Ростовом» на зимний тренировочный сбор. Сегодня, 12 февраля, клуб РПЛ сообщил, что 37-летний футболист покинул расположение команды.