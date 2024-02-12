Стало известно, когда Бонгонда вернётся в «Спартак»

Полузащитник московского «Спартака» Тео Бонгонда, принимавший участие в Кубке Африки, проходит медицинское обследование. Об этом сообщили корреспонденту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» в пресс-службе «красно-белых».

Точная информация о сроках восстановления игрока появится в ближайшие дни. На следующей неделе футболист должен прибыть в расположение команды.

Напомним, что Бонгонда получил повреждение по ходу поединка против ЮАР за третье место. Он покинул поле на 33-й минуте.

В нынешнем сезоне чемпионата России полузащитник провел 16 поединков, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей.