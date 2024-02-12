Бывший нападающий «Сочи» Лука Джорджевич перешёл в клуб «Абха». Об этом сообщила пресс-служба саудовской команды.

Контракт 29-летнего черногорца рассчитан до конца июня нынешнего года.

Напомним, Джорджевич покинул «Сочи» 30 января. В текущем сезоне нападающий провёл за южан 14 матчей, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Ранее футболист также выступал за «Зенит», «Локомотив», «Сампдорию» и тульский «Арсенал».

Отметим, что после 19 туров текущего розыгрыша чемпионата Саудовской Аравии «Абха» занимает предпоследнее 17-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 14 набранных очков.