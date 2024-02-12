«Локомотив» обратился к Лоськову

Бывший футболист сборной России и московского «Локомотива» Дмитрий Лоськов празднует день рождения. Сегодня, 12 февраля, ему исполнилось 50 лет. Пресс-служба «железнодорожников» поздравила Лоськова с юбилеем.

«Дмитрий Вячеславович, поздравляем с юбилеем! Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, получать удовольствие от футбола, и, конечно, новых побед и трофеев «Локо»!» - говорится в телеграм-канале столичного клуба.

Напомним, что в настоящий момент Лоськов входит в тренерский штаб «Локомотива».

После 18 туров Российской премьер-лиги московский клуб набрал 31 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице.