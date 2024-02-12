Агент Помазуна — о будущем футболиста: «Всё зависит от «Урала»

Алексей Сафонов, агент вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, выступающего за «Урал» на правах аренды, подтвердил информацию о том, что московский клуб имеет возможность вернуть 27-летнего футболиста не позднее, чем за 15 дней до закрытия трансферного окна.

При этом агент подчеркнул, что сторона футболиста намерена доработать арендное соглашение до конца нынешнего сезона.

«Такой пункт действительно есть, но всё зависит от Иванова, может, с ним договорятся. Но мы пока никуда и не собирались, я не знаю, кто поднимает эти темы. Если ЦСКА захочет продать Илью, наверное, будут находить какой-то компромисс», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Помазун провёл за «Урал» 22 матча, пропустив в них 32 гола. Ранее сообщалось, что интерес к вратарю проявляет «Спартак».