Президент «Урала» Иванов: «Помазун у нас до конца сезона»

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что вратарь Илья Помазун, выступающий за екатеринбуржцев на правах аренды, не покинет команду до лета нынешнего года.

Ранее сообщалось, что ЦСКА, владеющий правами на 27-летнего футболиста, может отозвать Помазуна не позднее, чем за 15 дней до закрытия трансферного окна.

«У нас Помазун до конца сезона. В контракте написано, что за 15 дней до конца трансферного окна. Окно закрывается 22 февраля, уже все дни пропустили, осталось 10 дней. Так что никого мы не ищем», — цитирует Иванова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Помазун провёл за «Урал» 22 матча, в которых пропустил 32 гола и в шести встречах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.