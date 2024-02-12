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Президент «Урала» Иванов: «Помазун у нас до конца сезона»

12 Февраля 2024 • 09:12 Комментировать
Ахмат
...
Урал
02.03 19:00

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что вратарь Илья Помазун, выступающий за екатеринбуржцев на правах аренды, не покинет команду до лета нынешнего года.

Ранее сообщалось, что ЦСКА, владеющий правами на 27-летнего футболиста, может отозвать Помазуна не позднее, чем за 15 дней до закрытия трансферного окна.

«У нас Помазун до конца сезона. В контракте написано, что за 15 дней до конца трансферного окна. Окно закрывается 22 февраля, уже все дни пропустили, осталось 10 дней. Так что никого мы не ищем», — цитирует Иванова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Помазун провёл за «Урал» 22 матча, в которых пропустил 32 гола и в шести встречах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.  

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Урал Григорий Иванов Илья Помазун ещё теги

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