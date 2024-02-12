В «Ростове» приняли решение по Глушакову

Опытный полузащитник Денис Глушаков станет игроком «Ростова». Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Иван Карпов.

По данным журналиста, стороны в ближайшее время подпишут трудовое соглашение, которое будет рассчитано до окончания сезона. После этого Глушаков может занять место в тренерском штабе Валерия Карпина.

Напомним, что предыдущим местом работы Дениса был «Спартак» из Костромы.

После 18 туров Российской премьер-лиги «Ростов» набрал 21 очко и находится на десятом месте в турнирной таблице. В первом матче после зимнего перерыва команда сыграет против самарских «Крыльев Советов».