Мостовой отреагировал на решение Кругового перейти в ЦСКА

Хавбек петербургского «Зенита» Андрей Мостовой поделился мнением о решении защитника Данила Кругового продолжить карьеру в московском ЦСКА.

«Его решение - спорить с ним не стоит. Он захотел играть больше, получать игровую практику, поэтому перешел в ЦСКА. Я его ни в коем случае за это не осуждаю», - передает слова Мостового издание «Известия».

Ранее стало известно, что Круговой присоединится к «армейскому» клубу по окончании нынешнего сезона. До конца текущей игровой кампании Данил будет защищать цвета второй команды «Зенита». В нынешнем сезоне на счету игрока 18 матчей и два ассиста.