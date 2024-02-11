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Семшов — о переходе Сутормина в «Сочи»: «Правильно сделал, зачем сидеть на скамейке?»

11 Февраля 2024 • 23:50 Комментировать
Сочи
...
Нефтчи
15.02 14:00

Футбольный эксперт Игорь Семшов оценил переход полузащитника Алексея Сутормина из «Зенита» в «Сочи». Остаток сезона 30-летний футболист проведет в аренде в стане южан.

«Поможет ли он «Сочи» — это покажет чемпионат. Правильно сделал. Зачем сидеть на скамейке? Надо играть. Если ты не получаешь игрового времени, то нужно что‑то делать», — приводит слова Семшова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Сутормин сыграл в 12 матчах во всех турнирах и смог стать автором двух голевых передач.

Контракт россиянина с «Зенитом» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Сутормина в 1,5 млн евро.

«Зенит» объявил об уходе Сутормина в «Сочи»

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Семшов Зенит Сочи Алексей Сутормин ещё теги

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