Пономарёв: «Сочи» поднимется в таблице РПЛ

Ветеран ЦСКА и футбольный эксперт Владимир Пономарёв поделился комментарием о перспективах «Сочи» во второй части сезона РПЛ.

«Мы видим, что «Сочи» сейчас очень усиливается. И в нападение они взяли игрока несколько дней назад. Думаю, что немного они в таблице в весенней части чемпионата РПЛ поднимутся», — приводит слова Пономарёва Rusfootball.

Напомним, 11 февраля «Сочи» арендовал у «Зенита» Алексея Сутормина до конца текущего сезона.

Стоит отметить, что вторую часть сезона южане начнут с новым тренером — Роберто Морено, который сменил на посту наставника команды Александра Точилина.

После 18 туров «Сочи» занимает последнее место в чемпионате России, имея в копилке 11 очков.