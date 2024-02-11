Пономарёв: «Сутормин пригодится «Сочи»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о переходе полузащитника Алексея Сутормина из «Зенита» в «Сочи».

30-летний футболист проведет остаток текущего сезона в аренде в стане южан.

«Неплохой парень Сутормин, мне нравится, как он играет. Конечно, ему уже 30 лет. Возможно, что именно поэтому Серёга Семак его и отпустил. Но он неплохой игрок, и думаю, что «Сочи» Сутормин пригодится», — приводит слова Пономарёва Rusfootball.

В первой части текущего сезона Сутормин появился на поле в 12 матчах с учетом всех турниров и стал автором двух голевых передач.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Сутормина в полтора миллиона евро.