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«Краснодар» повесил ценник на Агкацева эксклюзив

11 Февраля 2024 • 23:08 Комментировать
Краснодар
...
Астана
14.02 16:00

Футбольный клуб «Краснодар» определился с ценой на своего вратаря Станислава Агкацева.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», кубанский клуб не намерен отпускать резервного голкипера менее чем за четыре миллиона евро.

Ранее появилась информация, что на 22-летнего Агкацева претендует московский «Спартак», который уже контактировал с «Краснодаром» по поводу возможного трансфера вратаря.

В текущем сезоне Агкацев провел семь матчей во всех турнирах, в которых пропустил 11 мячей и два раза смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Действующий контракт футболиста с «Краснодаром» рассчитан до середины 2025 года.

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