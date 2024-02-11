Футбольный клуб «Краснодар» определился с ценой на своего вратаря Станислава Агкацева.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», кубанский клуб не намерен отпускать резервного голкипера менее чем за четыре миллиона евро.

Ранее появилась информация, что на 22-летнего Агкацева претендует московский «Спартак», который уже контактировал с «Краснодаром» по поводу возможного трансфера вратаря.

В текущем сезоне Агкацев провел семь матчей во всех турнирах, в которых пропустил 11 мячей и два раза смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Действующий контракт футболиста с «Краснодаром» рассчитан до середины 2025 года.