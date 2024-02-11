«Ростов» проиграл «Кайрату» в заключительном матче Зимнего кубка РПЛ

В воскресенье, 11 февраля, «Ростов» встречался с «Кайратом» в рамках заключительного для себя матча на Зимнем кубке РПЛ.

Встреча между командами завершилась со счетом 2:1 в пользу казахстанского коллектива. Автором единственного гола «Ростова» стал нападающий Николай Комличенко.

По итогам трех матчей на Зимнем кубке РПЛ в активе команды Валерия Карпина шесть набранных очков. Турнир закроется игрой «Спартака» с «Кайратом» (14 февраля), где будет выявлен обладатель трофея. Отметим, что титул может достаться любому участнику товарищеского турнира, кроме «Шабаб Аль-Ахли», который в трех встречах набрал три балла.