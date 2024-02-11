«Ростов» проиграл «Кайрату» в заключительном матче Зимнего кубка РПЛ

В воскресенье, 11 февраля, «Ростов» встречался с «Кайратом» в рамках заключительного для себя матча на Зимнем кубке РПЛ.
Встреча между командами завершилась со счетом 2:1 в пользу казахстанского коллектива. Автором единственного гола «Ростова» стал нападающий Николай Комличенко.
По итогам трех матчей на Зимнем кубке РПЛ в активе команды Валерия Карпина шесть набранных очков. Турнир закроется игрой «Спартака» с «Кайратом» (14 февраля), где будет выявлен обладатель трофея. Отметим, что титул может достаться любому участнику товарищеского турнира, кроме «Шабаб Аль-Ахли», который в трех встречах набрал три балла.
Протокол игры
|(1:0) Жоао Пауло XIV30'
|(2:0) Зария Георгий65'
|90'Комличенко Николай (2:1)
Ульянов Вадим•Юлдошев Иброгимхалил•Садыбеков Адилет•Арад Офри•Сергеев Дмитрий•Широбоков Александр•Гадрани Лука•Зария Георгий•Мрынский Александр•Жоао Пауло XIV•Сантана Элдер
Медведев Никита•Мелёхин Виктор•Кирш Илья•Лангович Андрей•Эль-Аскалани Эяд•Уткин Даниил•Шанталий Даниил•Комаров Иван•Зубенко Илья•Тугарев Роман•Голенков Егор
11 февраля. Стадион "Аль-Найян".
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