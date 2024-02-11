Карпин: «Очень многим доволен, прежде всего, состоянием игроков»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эфире канала «Матч ТВ» дал комментарий после матча с «Кайратом» (1:2).

- Мы на табло не смотрим, как вы и просили. По содержанию чем вы довольны и чем недовольны?

- По первому тайму многим доволен, тем, что пытались и делали. Посмотрели ребят.

- В пропущенном голе во время выхода через пас кто в вашей схеме недоработал?

- Недоработка вратаря, под правую ногу шла передача, а должна идти под левую. И всё. Технический брак.

- В какой-то момент вы откажетесь от такого выхода, или это невозможно?

- Зачем? Пропустили мы на сборах и что? Ну, пропустили один гол за весь сезон от «Спартака», и то там по спине прокатился мяч у Глебова после этого. А забили шесть, например.

- Когда у вас происходит выход, такие ошибки не совершаются, вас устраивает?

- Да, конечно. Ошибки будут. Понятно, это неизбежно. Либо технический брак, либо на опережение играет соперник. Это будет и может быть.

- С Медведевым должен Кафанов говорить, или какая должна быть подсказка в одной реплике? Чтобы эту ошибку подчеркнуть.

- Он всё понял. Не надо ничего подсказывать, что здесь подсказывать? Всё понятно.

- Почему такая сегодня эмоциональная игра? Впервые на турнире мы видим таких заведенных соперников. Что стало причиной?

- Не ко мне вопрос. От нас ничего не было заведенного. По мне всегда это проблема судей, когда они начинают судить, футболисты заводятся. Где-то что-то свистнул или не свистнул, пересвистнул и начинается.

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- У Сако сегодня желтая карточка. Если по красной все сошлись, что там была ошибка арбитра, то здесь есть вопросы к игроку?

- Обыкновенная накладка, не попал по мячу и шипами накладку сделал. Миллион лет, накладка и была всю жизнь.

- Турнир для вас закончен здесь. Какие выводы вы сделали, что вам удалось в соревновательном режиме отработать, чем вы довольны?

- Очень многим доволен, прежде всего, состоянием игроков. Есть над чем работать, над выходом из обороны, есть моменты. Тот же «Спартак» прессинговал двумя нападающими и ромбом. Сейчас не прессинговали и на вратаря вообще не выдвигались. Разные структуры и форматы прессинга есть. Над ними и надо работать.