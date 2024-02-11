Валерий Овчинников: Абаскаль не уйдёт из «Спартака», потому что зарабатывает большие деньги

Известный тренер Валерий Овчинников поделился комментарием о будущем испанского специалиста Гильермо Абаскаля на посту рулевого «Спартака».

По мнению эксперта, слухи о возможном уходе Абаскаля из «Спартака» распространяли агенты тренера.

«Он получает такие деньги в московском клубе, что сам он не уйдет, его автогеном не выжмешь. Паяльной лампой будешь его жечь, а он не уйдет. Вся ситуация в клубе идет от главного тренера», — цитирует Овчинникова Betonmobile.

После 18 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 30 очков. Отставание «красно-белых» от лидирующей тройки составляет всего два балла.