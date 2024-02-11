Наумов: Уход Миранчука и Жемалетдинова станет потерей для «Локомотива»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов поделился комментарием о возможном уходе хавбека Антона Миранчука и полузащитника Рифата Жемалетдинова из стана «красно-зелёных».
«Слышал, что между агентом и генеральным директором не все ладно. В интересах «Локомотива» удержать и Миранчука, и Жемалетдинова. Они усиливают игру, их уход — потеря», — приводит слова Наумова Betonmobile.
В текущем сезоне Миранчук появился на поле в 24 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и оформил пять ассистов.
На счету Жемалетдинова 13 выходов на поле, три гола и одна результативная передача.
Отметим, что контракты обоих футболистов с «Локомотивом» истекают предстоящим летом.
Бан пользователя