Наумов: Уход Миранчука и Жемалетдинова станет потерей для «Локомотива»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов поделился комментарием о возможном уходе хавбека Антона Миранчука и полузащитника Рифата Жемалетдинова из стана «красно-зелёных».

«Слышал, что между агентом и генеральным директором не все ладно. В интересах «Локомотива» удержать и Миранчука, и Жемалетдинова. Они усиливают игру, их уход — потеря», — приводит слова Наумова Betonmobile.

В текущем сезоне Миранчук появился на поле в 24 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и оформил пять ассистов.

На счету Жемалетдинова 13 выходов на поле, три гола и одна результативная передача.

Отметим, что контракты обоих футболистов с «Локомотивом» истекают предстоящим летом.