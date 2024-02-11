Личка: Молодым футболистам не хватает агрессивности

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился комментарием об игре молодых футболистов в товарищеском матче с «Елимаем» (2:1).

Специалист заявил, что иногда молодым игрокам не хватает агрессивности, отметив, что в некоторых моментах защитники позволяли спокойно принимать мяч сопернику.

«Молодые защитники – Лепский, Зайдензаль – должны привыкать к контактной игре один в один и быстрее ориентироваться во время кроссов в штрафную, встречая игроков соперника», — приводит слова Лички официальный сайт «бело-голубых».

Напомним, после 18 туров «Динамо» находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке 32 зачетных балла.