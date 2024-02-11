Личка: «Любая победа – это показатель хорошей работы»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал победу над казахстанским «Елимаем» (2:1) в товарищеском матче.

«Любая победа – это показатель хорошей работы, так что сказал ребятам спасибо. Думаю, что они уже тоже морально устали, так как сбор идет 12 дней», — приводит слова Лички пресс-служба «бело-голубых».

Специалист отметил, что был недоволен некоторыми моментами, когда команда должна была лучше действовать при потере мяча, а также сохранять концентрацию.

В первой части сезона РПЛ «Динамо» финишировало на третьей строчке. После 18 туров в активе московского клуба 32 набранных очка.