Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Личка: «Любая победа – это показатель хорошей работы»

11 Февраля 2024 • 21:01 Комментировать
Динамо Москва
2:1
Елимай Семей

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал победу над казахстанским «Елимаем» (2:1) в товарищеском матче.

«Любая победа – это показатель хорошей работы, так что сказал ребятам спасибо. Думаю, что они уже тоже морально устали, так как сбор идет 12 дней», — приводит слова Лички пресс-служба «бело-голубых».

Специалист отметил, что был недоволен некоторыми моментами, когда команда должна была лучше действовать при потере мяча, а также сохранять концентрацию.

В первой части сезона РПЛ «Динамо» финишировало на третьей строчке. После 18 туров в активе московского клуба 32 набранных очка.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Марцел Личка

Новости по матчу

Сегодня, 11 Февраля
21:09
Личка: Молодым футболистам не хватает агрессивности
19:33
​«Динамо» было сильнее «Елимая»
16:24
«Динамо» назвало состав на игру против «Елимая»
11:46
Бителло назвал самые запоминающиеся матчи в составе «Динамо»
11:08
Бителло — о переходе в «Динамо»: «Совру, если скажу, что думал о России»
10:43
Бителло: «Динамо» хочет выиграть не только чемпионат, но и Кубок»
09 Февраля
23:02
Ставка и прогноз на товарищеский матч Динамо Москва — Елимай — 11 февраля 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Реал» запланировал три громких трансфера на лето – озвучены фамилии Анчелотти призывает руководство «Реала» вернуть бывшего игрока команды Клопп ответил «Барселоне», Холанн хочет в новый клуб, а Мбаппе – всё: в главных слухах недели «Реал» потерял Беллингема перед Лигой чемпионов Суперкомпьютер назвал будущего чемпиона Испании Стала известна судьба номера Модрича в «Реале» Левандовски назвал своих лучших друзей в «Барселоне» Анчелотти отреагировал на заявление матери Крооса Кейн назвал игровой компонент, в котором Месси лучше всех Роналду проиграл первый матч в 39 лет: «Аль-Наср» опять получил урок от «Аль-Хиляля»
Клопп дал ответ «Барселоне» Неужто скудетто уже всё: Автогол Гатти подарил «Интеру» победу над «Ювентусом» Играть надо до конца: «Атлетико» наказал «Реал» в дерби ничьей в добавленное время «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу Жена Месси показала фото в сексуальном коротком платье Мбаппе останется в «ПСЖ» и никогда не перейдёт в «Реал» Только один бывший клуб не поздравил Роналду с днём рождения «Барселона» выбрала нового главного тренера
Спортивные новости
СКА в первом матче КХЛ на новой арене разгромил «Сочи» Московское «Динамо» оказалось сильнее «Металлурга» в матче КХЛ Касаткина пробилась в финал турнира в Абу-Даби «Салават Юлаев» в КХЛ обыграл «Ак Барс» в «зелёном дерби» Самсонова пробилась в полуфинал турнира в Абу-Даби Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 11 Февраля
21:38 · Россия. Премьер-лига
Валерий Овчинников: Абаскаль не уйдёт из «Спартака», потому что зарабатывает большие деньги
21:28 · Россия. Премьер-лига
Наумов: Уход Миранчука и Жемалетдинова станет потерей для «Локомотива»
21:09 · Россия. Премьер-лига
Личка: Молодым футболистам не хватает агрессивности
21:01 · Россия. Премьер-лига
Личка: «Любая победа – это показатель хорошей работы»
20:39 · Россия. Премьер-лига
Зобнин рассказал, что его раздражает больше всего
20:34 · Россия. Премьер-лига
Зобнин: Было обидно проиграть Хорватии на домашнем чемпионате мира
20:19 · Россия. Премьер-лига
Зобнин назвал три любимых места в Москве
20:14 · Россия. Премьер-лига
Зобнин: «Хочу достичь отметки трёхсот матчей за «Спартак»
20:04 · Кубок России
Зобнин: «Спартак» выиграл Кубок России за счёт болельщиков
19:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
​Куликов тренируется с «Родиной» - в клубе подтвердили
19:38 · Россия. Премьер-лига
Зобнин назвал любимый матч в футболке «Спартака»
19:33 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» было сильнее «Елимая»
19:29 · Россия. Премьер-лига
Зобнин раскрыл секрет чемпионского «Спартака»
19:20 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» объявил об уходе Сутормина в «Сочи» официально
19:13 · Россия. Премьер-лига
​Карпин выбрал состав «Ростова» на игру с «Кайратом»
Все новости
Рекомендуем