Зобнин рассказал, что его раздражает больше всего

Полузащитник и вице-капитан «Спартака» Роман Зобнин ответил на вопрос, что его раздражает больше всего.

«Наверное, поражения. После поражений всегда тяжело. После любых поражений, будь это товарищеский матч или тренировка», — заявил Зобнин на YouTube-канале столичного клуба.

В нынешней кампании 30-летний хавбек появился на поле в 17 матчах с учетом всех турниров и стал автором одного забитого мяча.

После 18 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В активе команды Гильермо Абаскаля 30 набранных очков. Отставание «красно-белых» от лидирующего «Краснодара» составляет восемь баллов.