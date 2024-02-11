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Зобнин: Было обидно проиграть Хорватии на домашнем чемпионате мира

11 Февраля 2024 • 20:34 Комментировать

Полузащитник московского «Спартака» и сборной России Роман Зобнин рассказал о лучших воспоминаниях с домашнего чемпионата мира – 2018.

— Матч открытия с Саудовской Аравией, победа над Испанией по пенальти и обидное поражение с Хорватией при фантастической атмосфере, — сказал Зобнин пресс-службе «красно-белых».

Напомним, на домашнем чемпионате мира сборная России под руководством Станислава Черчесова добралась до четвертьфинала, где уступила хорватам в серии послематчевых пенальти.

На данный момент главным тренером российской национальной команды является 55-летний Валерий Карпин.

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