Зобнин назвал три любимых места в Москве

Вице-капитан «Спартака» Роман Зобнин ответил на вопрос о любимых местах в Москве.

— Три любимых места в Москве? Дом, база и стадион «Спартака», — сказал Зобнин на YouTube-канале столичного клуба.

В нынешнем сезоне 30-летний полузащитник сыграл в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

По итогам 18 туров «Спартак» находится на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 30 набранных очков.

Возобновление чемпионата после зимней паузы состоится в начале марта. Первым соперником подопечных Гильермо Абаскаля станет «Зенит».