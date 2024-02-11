Зобнин: «Хочу достичь отметки трёхсот матчей за «Спартак»

Хавбек столичного «Спартака» Роман Зобнин ответил на вопрос о своей мотивации в команде.

— Я хочу помогать клубу. Я уже знаю здесь многие нюансы. Если брать личные моменты, то хочу уже достичь отметки трехсот матчей за «Спартак», — заявил Зобнин пресс-службе «красно-белых».

Напомним, 30-летний полузащитник выступает за «Спартак» с лета 2016 года. За это время он принял участие в 238 матчах во всех турнирах, в которых 16 раз поразил ворота соперников и записал на свой счет 18 ассистов.

Действующее трудовое соглашение Зобнина с «народной командой» рассчитано до середины 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в пять миллионов евро.