Зобнин назвал любимый матч в футболке «Спартака»

Российский полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин рассказал, какой матч считает любимым в стане «красно-белых».

— Любимый матч? Победа над ЦСКА со счетом 3:0 в декабре 2017 года, — заявил Зобнин на YouTube-канале «красно-белых».

Напомним, в сезоне-2016/17 «Спартак» стал чемпионом России под руководством Массимо Карреры.

30-летний Зобнин выступает за столичный клуб с 2016 года. За это время он провел 238 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 мячей и записал на свой счет 18 результативных передач.

Контракт хавбека со «Спартаком» рассчитан до середины следующего года.