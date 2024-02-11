​«Динамо» было сильнее «Елимая»

В воскресенье «Динамо» проводило товарищеский матч против казахстанского «Елимая» в рамках подготовки ко второй части сезона. Команда Марцела Лички отпраздновала победу со счётом 2:1. В составе «бело-голубых» голами отметились Ярослав Гладышев и Ульви Бабаев.
Отметим, что после восемнадцати туров «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» московская команда отстаёт на шесть зачётных баллов.
Протокол игры
|(1:0) Гладышев Ярослав55'
|60'Муртазаев Роман (1:1)
|(2:1) Бабаев Ульви81'
Шунин Антон•Бессмертный Станислав•Лепский Иван•Зайдензаль Леон•Скопинцев Дмитрий•Окишор Виктор•Назаренко Егор•Гагнидзе Лука•Гладышев Ярослав•Макаров Денис•Смолов Фёдор
11 февраля.
Бан пользователя