​«Динамо» было сильнее «Елимая»

В воскресенье «Динамо» проводило товарищеский матч против казахстанского «Елимая» в рамках подготовки ко второй части сезона. Команда Марцела Лички отпраздновала победу со счётом 2:1. В составе «бело-голубых» голами отметились Ярослав Гладышев и Ульви Бабаев.

Отметим, что после восемнадцати туров «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» московская команда отстаёт на шесть зачётных баллов.