Зобнин раскрыл секрет чемпионского «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин ответил на вопрос о том, в чём был секрет чемпионской команды.

— В единении, химии и горящих глазах, — заявил футболист на клубном YouTube-канале.

Напомним, последний раз «Спартак» выигрывал чемпионат России в сезоне-2016/17.

В текущей кампании 30-летний Зобнин принял участие в 17 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом.

После 18 туров «Спартак» располагается на пятой позиции в турнирной таблице РПЛ, заработав 30 баллов.

Первым соперником «красно-белых» весной станет «Зенит». Встреча пройдет в Санкт-Петербурге в начале марта.