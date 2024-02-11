Полузащитник Алексей Сутормин перебрался из «Зенита» в «Сочи». Об этом сообщает официальный телеграм-канал санкт-петербургского клуба. Арендное соглашение между сторонами рассчитано до конца текущего сезона.

«Сине-бело-голубые» желают Алексею Сутормину удачной игры и успехов во второй части сезона!» — написала пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне 30-летний футболист появился на поле в 12 матчах во всех турнирах и записал на свой счет две голевые передачи.

Контракт Сутормина с «Зенитом» рассчитан до середины следующего года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в полтора миллиона евро.