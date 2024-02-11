​Карпин выбрал состав «Ростова» на игру с «Кайратом»

В воскресенье вечером в зимнем турнире РПЛ сыграют «Ростов» и «Кайрат». Рулевой ростовчан Валерий Карпин решил включить в стартовый состав команды таких футболистов:

Медведев, Мелёхин, Аль-Аскалани, Кирш, Лангович, Тугарев, Уткин, Шанталий, Комаров, Зубенко, Голенков.

Матч между «Ростовом» и «Кайратом» стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Добавим, что до возобновления чемпионата России осталось меньше трёх недель – матчи 19-го тура пройдут 1, 2 и 3 марта.