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Олич: Болельщики ЦСКА будут недовольны, если Чалов перейдёт в «Зенит»

11 Февраля 2024 • 19:10 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Родина Москва
16.02 15:00

Экс-наставник ЦСКА Ивица Олич поделился мнением о возможном переходе форварда «армейцев» Фёдора Чалова в «Зенит».

«Если он выберет переехать в Санкт-Петербург, я все равно буду за ним следить и приму его выбор. Но, конечно, болельщики будут недовольны этим», — приводит слова Олича «Чемпионат».

В этом сезоне 25-летний нападающий принял участие в 26 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 11 мячей и записал в свой актив три ассиста.

Действующий трудовой договор Чалова с ЦСКА рассчитан до конца текущего года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 12 миллионов евро.

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ЦСКА Москва Зенит Ивица Олич Фёдор Чалов ещё теги

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