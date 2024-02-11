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​Олич вспомнил о победе ЦСКА в Кубке УЕФА

11 Февраля 2024 • 18:15 Комментировать

Экс-футболист ЦСКА Ивица Олич вспомнил о триумфе команды в Кубке УЕФА сезона 2004/2005. Тогда в финале «армейцы» обыграли лиссабонский «Спортинг» со счётом 3:1.

Олич удивился, что с момента той большой победы прошло уже почти двадцать лет, отметив, как быстро летит время. По словам хорвата, он никогда не забудет тот момент.

«Для меня это самый важный клубный трофей. 20 лет прошло, а я ничего не забыл. ЦСКА тогда был лучшим - мы выигрывали практически всё», - слова Олича на своих страницах приводит «РБ Спорт».

Стоит сказать, что в настоящий момент клубы из Российской премьер-лиги не участвуют в еврокубках из-за санкций, наложенных УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Ивица Олич
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