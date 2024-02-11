Косолапов: «Джикия не усилит «Локомотив»

Экс-игрок «Локомотив» Алексей Косолапов поделился мнением о том, сможет ли защитник «Спартака» Георгий Джикия усилить «железнодорожников».

«Хотел бы увидеть Георгия в «Локомотиве»? Это не мне решать, но я думаю, что Джикия не усилит «Локомотив». Джикия уже не молод, это не тот игрок, который был раньше», — приводит слова Косолапова «Матч ТВ».

В текущем сезоне 30-летний защитник принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых не отметился голевыми действиями.

Контракт Джикии со «Спартаком» истекает предстоящим летом и, вероятно, не будет продлен, если наставником «красно-белых» останется Гильермо Абаскаль.