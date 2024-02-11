Гуренко: «Дзюба приносит очень много пользы «Локомотиву»

Экс-игрок московского «Локомотива» Сергей Гуренко поделился мнением об игре форварда «железнодорожников» Артёма Дзюбы.

«Давайте не будем обсуждать Артёма. Он очень хороший футболист. Его надо уметь правильно использовать. Дзюба приносит очень много пользы, которую не все видят», — приводит слова Гуренко «РБ Спорт».

В текущей кампании 35-летний Дзюба принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет четыре ассиста.

После 18 туров «Локомотив» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 31 очко.