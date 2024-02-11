​Гуренко высказался о сохранении Тикнизяна в «Локомотиве»

Экс-футболист «Локомотива» Сергей Гуренко сказал несколько слов о сохранении в команде защитника Наира Тикнизяна.

Как известно, подписать Тикнизяна в зимнее трансферное окно пытался «Зенит». В прессе писали о том, что питерский клуб не смог договориться с игроком об условиях личного контракта.

«То, что «Локомотиву» удалось сохранить Тикнизяна – это большой плюс. Он играл очень хорошо в прошлом году. Хорошо, что Тикнизян остаётся», - цитирует Гуренко «РБ Спорт».

24-летний Наир Тикнизян оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 7 миллионов евро. В 23 матчах текущего сезона защитник забил восемь голов и отдал пять голевых передач.