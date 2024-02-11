Гуренко считает, что у «Локомотива» есть шансы побороться за высокие места в РПЛ

Экс-игрок «Локомотива» Сергей Гуренко высказался о перспективах «железнодорожников» во второй части сезона Российской премьер-лиги.

— Хотелось бы, чтобы команда прогрессировала. Есть шансы побороться за высокие места. Нужно не терять очки в таких матчах, как с «Крыльями Советов», — приводит слова Гуренко портал «РБ Спорт».

Напомним, первую часть сезона подопечные Михаила Галактионова завершили на четвертой позиции в чемпионате России. В активе команды 31 набранное очко. Отставание «Локомотива» от лидирующего «Краснодара» составляет семь баллов.

В 19-м туре РПЛ «Локомотив» встретится на выезде с «Динамо». Поединок состоится в начале марта.