​«Спартак» выиграл Кубок легенд – повержена сборная мира

«Спартак» стал победителем Кубка легенд. В финальном матче команда «красно-белых» обыграла сборную мира со счётом 7:5. Любопытно, что один из голов в составе «Спартака» забил вратарь Александр Филимонов. Он помчался в атаку, сделал пас на Романа Павлюченко, а после ответной передачи послал мяч под перекладину.

Третье место на Кубке легенд заняло моковское «Динамо». В матче за бронзу «бело-голубые» переиграли команду ЦСКА в дерби.

Добавим, что до возобновления сезона Российской премьер-лиги осталось менее трёх недель.