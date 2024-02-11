Деменко: Сутормин — хорошее приобретение для «Сочи»

Экс-футболист «Зенита» Максим Деменко прокомментировал предстоящий переход полузащитника «сине-бело-голубых» Алексея Сутормина в «Сочи».

30-летний Сутормин проведет остаток сезона в аренде в стане южан.

«Для «Сочи» это достаточно хорошее приобретение. Команда сейчас укрепляется и команда сейчас совсем другая, чем в первом круге. «Сочи» сейчас показывает другой футбол», — приводит слова Деменко Vprognoze.

По мнению эксперта, во второй части сезона «Сочи» будет боеспособным коллективом.

В текущем сезоне Сутормин принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет две голевые передачи.

По итогам 18 туров «Сочи» находится на последнем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 11 зачетных баллов. Отставание южан от 12-й позиции, которая позволяет остаться в элитном дивизионе, составляет восемь очков.